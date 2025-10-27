"México superando a la IA": transforman un Bugatti en taxi y causa furor en TikTok

En un giro inesperado, un auto deportivo de lujo que generalmente se observa únicamente en redes sociales o garajes de coleccionistas, apareció circulando por las calles de la Ciudad de México convertido en taxi, generando asombro entre los usuarios de internet.

El hecho fue capturado en un video viral de poco más de 15 segundos, donde se muestra un Bugatti Chiron adaptado con los colores y la señalización características de los taxis de la capital mexicana.

Transforman Bugatti en taxi y causa furor en TikTok

La publicación, realizada el pasado domingo en TikTok, superó rápidamente los 5 millones de visualizaciones, acumuló más de 640 mil “me gusta” y generó más de 3 mil comentarios, entre los que destacan mensajes humorísticos como: “Están mejor los de mi puerto en Veracruz”, “Estudien para que no terminen como el taxista” o “Con razón están bien caros los taxis en Tulum”.

¿De quién fue la idea?

El video original fue compartido por el usuario de Instagram “don_huayra”, reconocido por su pasión por los automóviles de lujo. S

u perfil está lleno de fotografías y videos de diversos autos deportivos, pero esta vez decidió darle un giro inesperado a su Bugatti Chiron, transformándolo en un taxi que mezcla la elegancia y velocidad del vehículo con la cotidianidad de la vida urbana.

A través de sus redes, también compartió algunas imágenes con la leyenda: “¿El taxi más rápido del mundo? No, no es IA”, destacando el ingenio mexicano al combinar la ostentación de un auto de lujo con un servicio cotidiano como el transporte público.

La publicación refleja cómo la creatividad y el humor pueden convertir un objeto de lujo en un fenómeno viral que atrapa la atención de miles de internautas.

