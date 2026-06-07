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A partir del próximo jueves, 11 de junio, iniciará la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo del torneo de la FIFA se disputarán 104 partidos hasta que, el 19 de julio, se celebra la final mundialista.
A continuación, te dejamos el calendario para ver la primera semana de la Fase de Grupos, donde México abrirá el telón del certamen internacional ante Sudáfrica.
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¿Cuáles serán los primeros partidos que se jugarán en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?
*Canales y horarios en tiempo del centro de México.
Jueves, 11 de junio
- México vs Sudáfrica | 13:00 horas | Estadio Banorte en la Ciudad de México, México | TUDN, Canal 5, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
- Corea del Sur vs Chequia | 20:00 horas | Estadio Akron de Guadalajara, México | Pase mundialista de ViX.
Viernes, 12 de junio
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas | BMO Field de Toronto, Canadá | Pase mundialista de ViX.
- Estados Unidos vs Paraguay | 19:00 horas | SoFi Stadium de California, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
Sábado, 13 de junio
- Qatar vs Suiza | 13:00 horas | Levi's Stadium de California, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
- Haití vs Escocia | 19:00 horas | Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos| Pase mundialista de ViX.
- Australia vs Turquía | 22:00 horas | BC Place de Vancouver, Canadá | Pase mundialista de ViX.
Domingo, 14 de junio
- Alemania vs Curacao | 11:00 horas | NRG Stadium de Texas, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Países Bajos vs Japón | 14:00 horas | AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
- Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas | Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Suecia vs Túnez | 20:00 horas | Estadio BBVA de Monterrey, México | Pase mundialista de ViX.
Lunes, 15 de junio
- España vs Cabo Verde | 10:00 horas | Mercedes-Benz Stadium de Georgia, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Bélgica vs Egipto | 13:00 horas | Lumen Field de Washington, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Arabia Saudita vs Uruguay | 16:00 horas | Hard Rock Stadium de Florida, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Irán vs Nueva Zelanda | 19:00 horas | SoFi Stadium de California, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
Martes, 16 de junio
- Francia vs Senegal | 13:00 horas | MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Irak vs Noruega | 16:00 horas | Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Argentina vs Argelia | 19:00 horas | GEHA Field en el Arrowhead Stadium de Missouri, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
- Austria vs Jordania | 22:00 horas | Levi's Stadium de California, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
Miércoles, 17 de junio
- Portugal vs República Democrática del Congo | 11:00 horas | NRG Stadium de Texas, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
- Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas | AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
- Ghana vs Panamá | 17:00 horas | BMO Field de Toronto, Canadá | Pase mundialista de ViX.
- Uzbekistán vs Colombia | 20:00 horas | Estadio Banorte en la Ciudad de México, México | Pase mundialista de ViX.
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