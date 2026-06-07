Universal Deportes | 07-06-26 | 13:07 | Actualizada | 07-06-26 | 13:07 |

A partir del próximo jueves, , iniciará la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. A lo largo del torneo de la FIFA se disputarán 104 partidos hasta que, el 19 de julio, se celebra la final mundialista.

A continuación, te dejamos el calendario para ver la primera semana de la Fase de Grupos, donde México abrirá el telón del certamen internacional ante Sudáfrica.

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Trofeo de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Especial
Trofeo de la Copa del Mundo de 2026 - Foto: Especial

¿Cuáles serán los primeros partidos que se jugarán en la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

*Canales y horarios en tiempo del centro de México.

Jueves, 11 de junio

  • México vs Sudáfrica | 13:00 horas | Estadio Banorte en la Ciudad de México, México | TUDN, Canal 5, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
  • Corea del Sur vs Chequia | 20:00 horas | Estadio Akron de Guadalajara, México | Pase mundialista de ViX.
Selección Mexicana en festejo de gol, durante su último partido de preparación para el Mundial de 2026 ante Serbia - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Selección Mexicana en festejo de gol, durante su último partido de preparación para el Mundial de 2026 ante Serbia - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Viernes, 12 de junio

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas | BMO Field de Toronto, Canadá | Pase mundialista de ViX.
  • Estados Unidos vs Paraguay | 19:00 horas | SoFi Stadium de California, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
Canadá en entrenamiento para el Mundial de 2026 - Foto: AP
Canadá en entrenamiento para el Mundial de 2026 - Foto: AP

Sábado, 13 de junio

  • Qatar vs Suiza | 13:00 horas | Levi's Stadium de California, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Brasil vs Marruecos | 16:00 horas | MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
  • Haití vs Escocia | 19:00 horas | Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos| Pase mundialista de ViX.
  • Australia vs Turquía | 22:00 horas | BC Place de Vancouver, Canadá | Pase mundialista de ViX.
Brasil en festejo de gol, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Brasil en festejo de gol, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE

Domingo, 14 de junio

  • Alemania vs Curacao | 11:00 horas | NRG Stadium de Texas, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Países Bajos vs Japón | 14:00 horas | AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
  • Costa de Marfil vs Ecuador | 17:00 horas | Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Suecia vs Túnez | 20:00 horas | Estadio BBVA de Monterrey, México | Pase mundialista de ViX.
Selección de Alemania, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Selección de Alemania, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE

Lunes, 15 de junio

  • España vs Cabo Verde | 10:00 horas | Mercedes-Benz Stadium de Georgia, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Bélgica vs Egipto | 13:00 horas | Lumen Field de Washington, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Arabia Saudita vs Uruguay | 16:00 horas | Hard Rock Stadium de Florida, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Irán vs Nueva Zelanda | 19:00 horas | SoFi Stadium de California, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
Selección de España, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Selección de España, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE

Martes, 16 de junio

  • Francia vs Senegal | 13:00 horas | MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Irak vs Noruega | 16:00 horas | Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Argentina vs Argelia | 19:00 horas | GEHA Field en el Arrowhead Stadium de Missouri, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
  • Austria vs Jordania | 22:00 horas | Levi's Stadium de California, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
Lionel Messi con Argentina, rumbo a la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AFP
Lionel Messi con Argentina, rumbo a la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AFP

Miércoles, 17 de junio

  • Portugal vs República Democrática del Congo | 11:00 horas | NRG Stadium de Texas, Estados Unidos | Pase mundialista de ViX.
  • Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas | AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y el pase mundialista de ViX.
  • Ghana vs Panamá | 17:00 horas | BMO Field de Toronto, Canadá | Pase mundialista de ViX.
  • Uzbekistán vs Colombia | 20:00 horas | Estadio Banorte en la Ciudad de México, México | Pase mundialista de ViX.
Selección de Inglaterra en entrenamiento, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Selección de Inglaterra en entrenamiento, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: EFE

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