El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que la campaña nacional “Te extrañamos en el salón” ha logrado la reincorporación de 7 mil 846 estudiantes al Bachillerato Nacional en lo que va de 2026, como parte de la estrategia para prevenir el abandono escolar y promover el regreso de jóvenes a las aulas.

Precisó en un comunicado que entre las principales causas de desafiliación escolar se encuentran el bajo rendimiento académico, la reprobación, el desinterés por los estudios, así como factores económicos, cambios de domicilio y dificultades de acceso a los planteles educativos.

El titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que la campaña se consolidó como una estrategia prioritaria dentro de la política educativa nacional, orientada no solo a ampliar la cobertura, sino a garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

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La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que la estrategia se implementa una vez por semestre, mediante la identificación de estudiantes que no se presentan a clases, a quienes se contacta por vía telefónica, mensajes y visitas domiciliarias para conocer las causas de su ausencia y ofrecer alternativas de reincorporación.

Indicó que las acciones son coordinadas por personal directivo y de orientación educativa, con el objetivo de no generar carga adicional al personal docente, además de impulsar la flexibilización de procesos administrativos y el acompañamiento académico a estudiantes con rezago, materias adeudadas o dificultades de reinscripción.

Agregó que como parte de esta estrategia se realizó el Primer Foro Nacional “Hacia una estrategia para la permanencia escolar ‘Te extrañamos en el salón’”, en el que se analizaron mecanismos de detección temprana del riesgo de abandono escolar, experiencias de acompañamiento estudiantil y propuestas para fortalecer la permanencia y el retorno a las aulas.

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