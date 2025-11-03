Un menor de 16 años de edad fue detenido por policías capitalinos, por el asesinato de un guardia de seguridad privada de una tienda departamental ubicada en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a lo informado por la Policía de la Ciudad de México, el adolescente entró a la tienda ubicada en la calle Allende y el callejón Mariana Rodríguez del Toro, donde tomó varios productos que guardaba entre sus ropas.

El empleado de seguridad del negocio se acercó al sospechoso y le pidió que se retirara del lugar, motivo por el cual se puso agresivo, indicaron compañeros de la tienda a la Policía.

Cuando el menor salía del establecimiento sacó un arma, con la cual disparó en la nuca al vigilante y posteriormente escapó a pie.

Paramédicos que se trasladaron al negocio valoraron a la víctima, quien ya había fallecido.

Los policías que atendieron la emergencia revisaron las grabaciones del sistema de vigilancia de la tienda departamental e identificaron al agresor.

Además, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro ubicaron la ruta que tomó, sobre la calle República de Chile, hasta ingresar a una vecindad.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron al edificio y tras una persecución localizaron y detuvieron al sospechoso.

El menor de edad fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

