Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre y una mujer que, presuntamente, participaron en el asalto a un ciudadano que acudió a comprar un vehículo anunciado en redes sociales, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió en la colonia Pueblo Santa Rosa Xochiac, donde la víctima, un hombre de 47 años, fue citada para concretar la compra de un automóvil ofrecido a un precio considerablemente bajo. Sin embargo, al llegar al lugar, cuatro hombres lo amagaron con un arma de fuego y lo despojaron de los 95 mil pesos en efectivo que llevaba para la transacción.

Tras recibir el reporte del robo en el cruce de las calles Orquídea y Abedules, personal del Centro de Control y Comando (C2) Poniente dio seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia y detectó a los presuntos responsables huyendo a bordo de una camioneta azul, en la que posteriormente también abordó una mujer.

Con base en el seguimiento de los operadores, policías de la SSC desplegaron un operativo que permitió ubicar el vehículo en el cruce de Fray Bartolomé de las Casas y Desierto de los Leones. Aunque los ocupantes intentaron escapar a pie, fueron alcanzados y detenidos tras una persecución.

Durante la revisión preventiva, los agentes aseguraron 50 mil pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y la camioneta en la que pretendían huir. Los detenidos, un hombre de 32 años y una mujer de 36, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Las primeras investigaciones revelaron que el hombre cuenta con un antecedente penal por abuso sexual agravado en 2023, mientras que la mujer registra un ingreso al Sistema Penitenciario por violación y abuso sexual por omisión de denuncia en 2013.

