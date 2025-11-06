Pachuca.- A través de un operativo de seguridad que derivó en un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes policiales, fue detenido en la localidad de El Dendhó, municipio de Atitalaquia, Hidalgo, un presunto jefe delictivo de la región de Tula junto con cinco personas más, además de lograrse la liberación de un hombre que mantenían secuestrado.

Las acciones tácticas se desarrollaron en un inmueble ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, de la citada localidad, donde fueron detenidos varios sujetos identificados con las iniciales L.A.C.A., F.R.G., K.A.C., A.A.Z., J.R.P.H. y R.E.R, este último conocido con el alias de “Chelo”, señalado como líder de una célula delictiva y objetivo prioritario del Gobierno estatal.

Durante el operativo fue rescatada una persona, identificada con las iniciales E.F.C., quien se encontraba privada de la libertad en el inmueble.

Lee también Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

En el lugar, donde se encontraban los presuntos responsables fueron asegurados con cinco armas largas, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, siete chalecos balísticos y tres vehículos, uno de ellos con blindaje. También se les decomisó marihuana y dosis de “cristal”.

Entre los objetos incautados se encontraron candados y diversos artículos presuntamente utilizados para secuestros y otros delitos. Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público, que los presentará ante el juez de control para la correspondiente formulación de imputación.

Se informó además que el despliegue provocó una balacera y una intensa movilización en la zona, lo que llevó a pobladores a resguardarse en sus viviendas. También trascendió que R.E. R. ya había sido detenido anteriormente, aunque fue puesto en libertad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL