Mérida, Yucatán.- La asociación “Princesas Mayas” informó que en el Registro Civil de Mérida las de Yucatán ya pueden cambiar su identidad de género.

“Con eso dejaremos de ser violentadas al momento de realizar trámites, pues varias chicas recibieron sus cambios de identidad de género”, señaló Dorian Michelle Herrera Ku, presidenta de la citada agrupación.

Indicó que gracias a ese logro, la comunidad trans en Yucatán también puede realizar su cambio de identidad ante el Instituto Nacional Electoral (), y “con ello, vamos a tener el nombre que nos corresponde”.

Afirmó que las mujeres trans en el estado no tenían la posibilidad de realizar el .

“Cuando hacíamos un trámite nos llamaban por nuestro nombre de nacimiento, pero ahora, con este nuevo registro se debe respetar nuestra nueva identidad porque hay un documento que nos avala”, manifestó.

Acompañada de varias mujeres trans, Dorian Michelle celebró los cambios otorgados en el Registro Civil de Mérida y recalcó que más mujeres trans podrán solicitar su credencial del INE con su nueva identidad de género.

“En Yucatán hay avances positivos a favor de la comunidad tras, igual que en otras partes de México”, aseguró.

