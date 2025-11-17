Más Información

Kanasín, Yucatán.- Una riña en un predio de la colonia Mulchechén, en Kanasín, dejó como saldo un .

La riña comenzó cuando Ángel P., de 43 años, llegó a su casa en estado de ebriedad y reaccionó de manera agresiva al ver a su hija de 9 años en compañía del inquilino del predio, Fernando L. J., de 42 años, quien presuntamente habría dado un beso en la mejilla a la menor.

El gesto fue interpretado como inapropiado por Ángel, lo que detonó en un reclamo que rápidamente se convirtió en una violenta discusión.

Testigos informaron que los gritos alertaron a los vecinos y, en cuestión de minutos, la discusión derivó en una .

Ángel tomó un machete y atacó a Fernando, causándole una herida profunda. En medio del forcejeo, el propio Ángel también resultó lesionado con la misma arma blanca, por lo que ambos quedaron gravemente heridos en el interior del predio.

Paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al lugar y trasladaron a los dos hombres al Hospital Agustín O’Horán, donde permanecieron bajo custodia policial al estar involucrados en el presunto delito de lesiones.

Sin embargo, un par de horas más tarde, el hospital notificó el fallecimiento de Fernando L. debido a la gravedad de sus heridas provocadas por los .

Ángel permaneció hospitalizado y bajo resguardo de las autoridades, mientras personal de la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación del caso.

