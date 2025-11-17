Pachuca.- En avanzado estado de descomposición fue localizado el cuerpo de un hombre a la orilla de la carretera México–Pachuca, a la altura del municipio de Tolcayuca. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataría de un joven reportado como desaparecido.

Elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo luego de que automovilistas reportaron la presencia de un cadáver sobre el camellón, a la altura del kilómetro 67, en el tramo que corresponde a Tolcayuca.

Presunta identidad del cuerpo localizado (17/11/2025). Foto: Especial

Al verificar el sitio, confirmaron que en el terreno se encontraba el cuerpo de una persona en estado de descomposición.

Según los primeros reportes, podría tratarse de Francisco Javier N., de 25 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 8 de noviembre y había sido visto por última vez en la ciudad de Pachuca.

Localizan cuerpo de un hombre en estado de descomposición en Hidalgo (17/11/2025). Foto: Especial

