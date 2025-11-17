Más Información

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Pachuca.- En avanzado estado de descomposición fue de un hombre a la orilla de la carretera México–Pachuca, a la altura del municipio de Tolcayuca. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataría de un joven reportado como desaparecido.

Elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo luego de que automovilistas reportaron la presencia de un sobre el camellón, a la altura del kilómetro 67, en el tramo que corresponde a Tolcayuca.

Presunta identidad del cuerpo localizado (17/11/2025). Foto: Especial
Presunta identidad del cuerpo localizado (17/11/2025). Foto: Especial

Lee también

Al verificar el sitio, confirmaron que en el terreno se encontraba el cuerpo de una persona en estado de descomposición.

Según los primeros reportes, podría tratarse de Francisco Javier N., de 25 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 8 de noviembre y había sido visto por última vez en la ciudad de .

Localizan cuerpo de un hombre en estado de descomposición en Hidalgo (17/11/2025). Foto: Especial
Localizan cuerpo de un hombre en estado de descomposición en Hidalgo (17/11/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]