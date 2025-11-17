Más Información
Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice
Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital
Pachuca.- En avanzado estado de descomposición fue localizado el cuerpo de un hombre a la orilla de la carretera México–Pachuca, a la altura del municipio de Tolcayuca. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trataría de un joven reportado como desaparecido.
Elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo luego de que automovilistas reportaron la presencia de un cadáver sobre el camellón, a la altura del kilómetro 67, en el tramo que corresponde a Tolcayuca.
Lee también Discusión en Yucatán escala a riña; un hombre pierde la vida a machetazos
Al verificar el sitio, confirmaron que en el terreno se encontraba el cuerpo de una persona en estado de descomposición.
Según los primeros reportes, podría tratarse de Francisco Javier N., de 25 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda desde el pasado 8 de noviembre y había sido visto por última vez en la ciudad de Pachuca.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]