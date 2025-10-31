Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Más Información
La madrugada de este viernes, una mujer fue localizada sin vida dentro de una vivienda de la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón, y el presunto responsable se encuentra detenido.
De acuerdo con fuentes judiciales, se registró un incendio en dicha vivienda y cuando los cuerpos de emergencia ingresaron y sofocaron las llamas, se localizó el cuerpo de una mujer de aproximadamente de 30 años, sin signos vitales. Según los primeros reportes, el cuerpo presentaba señales de violencia.
En el sitio se localizó a Aldo, presunto responsable de la agresión, quien se presentaba heridas que él mismo se había provocado y fue enviado a un hospital y ahí permanece bajo vigilancia policial.
