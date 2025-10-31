Un presunto trabajador del Zoológico de Aragón murió al ser arrollado por un automovilista en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, la mañana de este viernes.

La víctima es un adulto mayor que fue atropellado en el cruce de la calle José Loreto Fabela y avenida 510, en la colonia San Juan de Aragón, quien al parecer se dirigía a su trabajo en el parque.

Monitoristas del Centro de Comando y Control Norte dieron cuenta de la emergencia y lanzaron la alerta a policías de la zona, así como a los servicios de emergencia.

Cuando los paramédicos del ERUM llegaron al lugar, confirmaron el deceso de la víctima.

Fueron trabajadores del zoológico en el lugar, quienes confirmaron que el hombre arrollado era su compañero.

El automovilista involucrado en el incidente, un hombre de 42 años, fue detenido por los policías y ya fue presentado ante un representante del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

maot