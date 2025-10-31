Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma

Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma

Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos

Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

Un presunto trabajador del murió al ser arrollado por un automovilista en calles de la , la mañana de este viernes.

La víctima es un adulto mayor que fue atropellado en el cruce de la calle José Loreto Fabela y avenida 510, en la colonia San Juan de Aragón, quien al parecer se dirigía a su trabajo en el parque.

Monitoristas del Centro de Comando y Control Norte dieron cuenta de la emergencia y lanzaron la alerta a policías de la zona, así como a los servicios de emergencia.

Lee también

Cuando los paramédicos del ERUM llegaron al lugar, confirmaron el deceso de la víctima.

Fueron trabajadores del zoológico en el lugar, quienes confirmaron que el hombre arrollado era su compañero.

El automovilista involucrado en el incidente, un hombre de 42 años, fue detenido por los policías y ya fue presentado ante un representante del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]