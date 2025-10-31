Más Información
Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice
Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma
Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos
Un presunto trabajador del Zoológico de Aragón murió al ser arrollado por un automovilista en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, la mañana de este viernes.
La víctima es un adulto mayor que fue atropellado en el cruce de la calle José Loreto Fabela y avenida 510, en la colonia San Juan de Aragón, quien al parecer se dirigía a su trabajo en el parque.
Monitoristas del Centro de Comando y Control Norte dieron cuenta de la emergencia y lanzaron la alerta a policías de la zona, así como a los servicios de emergencia.
Lee también ¿Dónde ver capibaras en CDMX?; tres espacios para encontrarlos estas vacaciones
Cuando los paramédicos del ERUM llegaron al lugar, confirmaron el deceso de la víctima.
Fueron trabajadores del zoológico en el lugar, quienes confirmaron que el hombre arrollado era su compañero.
El automovilista involucrado en el incidente, un hombre de 42 años, fue detenido por los policías y ya fue presentado ante un representante del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
Lee también Corte niega amparo para trasladar a elefanta Ely a un santuario; permanecerá en el Zoológico de San Juan de Aragón
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]