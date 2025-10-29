Un sujeto que durante un asalto, golpeó a una adulta mayor, fue detenido por policías capitalinos en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, los hechos ocurrieron el pasado 25 de octubre, en la colonia Lomas de Becerra cuando los uniformados recibieron el reporte de una denuncia por robo a transeúnte.

Los agentes se trasladaron a la Calle Cuernavaca, entre Tetecala y Cadereyta, donde se encontraba la afectada, de 69 años de edad, rodeada de varias personas quienes señalaron a un sujeto como el responsable de agredirla verbal y físicamente para despojarla de sus pertenencias cuando caminaba por la calle.

Con las características proporcionadas por personas que observaron los hechos, los uniformados, con ayuda de monitoristas del C2 Poniente, ubicaron al responsable a unos metros del lugar.

Tras una revisión en estricto apego a los protocolos de actuación policial, Enrique “N”, de 54 años, fue enterado de sus derechos de ley y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.

Al hacer el cruce de información, se supo que el detenido cuenta con antecedentes delictivos por robo en la Ciudad de México.

La persona mencionada en este comunicado debe ser tratada como inocente durante el proceso legal, hasta que el órgano jurisdiccional declare su responsabilidad mediante sentencia emitida en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

dmrr/cr