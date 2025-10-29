El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, destacó la disminución del 21.8% en delitos durante su primer año de la actual administración, es decir, mil 14 menos que el año pasado, lo que aseguró que es un reflejo de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

"En la Magdalena Contreras estamos demostrando que, con trabajo coordinado, cercanía con la gente y compromiso, la seguridad sí mejora. Nuestro objetivo es claro: que las familias se sientan tranquilas en sus calles, escuelas y hogares. Este avance es un paso firme hacia la paz y la confianza que todos merecemos", dijo el edil.

Expuso que la demarcación muestra una tendencia sostenida a la baja en delitos del fuero común y federal, lo que habla del trabajo coordinado entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad de la alcaldía, el Gobierno capitalino y el Gobierno de México, a través de las mesas de seguridad.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de octubre de 2024 a septiembre de 2025, hubo una reducción progresiva en la incidencia delictiva del 10.6% hasta diciembre al 41.6% entre julio y septiembre.

Lee también: Alcaldía Cuauhtémoc retira 24 puestos informales afuera de escuelas de la colonia Roma Sur

La alcaldía manifestó que, entre los delitos con mayor disminución, se encuentran los que atentan contra la vida y la integridad corporal, de 250 a 206 casos; los delitos contra el patrimonio, de 2 mil 6 a mil 547 y los delitos contra la familia, de mil 250 a 962.

En un comunicado, la demarcación refirió que entre los esfuerzos para lograr esta disminución se encuentran operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y la Policía de Tránsito.

Así como la campaña “Transpórtate Segura”, el fortalecimiento del modelo de policía de barrio mediante la estrategia “Policía Amigo”; la incorporación de bicipolicías para reforzar la vigilancia en la ciclovía y zonas peatonales.

"La reducción del 21.8% en los delitos es resultado de una transformación profunda en la forma de trabajar por la seguridad. En la Magdalena Contreras seguimos construyendo confianza, fortaleciendo la prevención y garantizando entornos de paz. Porque esta transformación es por y para nuestras vecinas y vecinos”, concluyó Fernando Mercado Guaida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr