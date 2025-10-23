Más Información

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informó que recuperó nueve hectáreas de Área Natural Protegida en San Nicolás Totolapan, perímetro de la alcaldía La Magdalena Contreras.

La dependencia capitalina detalló que este martes se realizó un operativo interinstitucional en el paraje El Durazno, en donde se recuperaron tres hectáreas ocupadas por viviendas irregulares y se protegieron seis hectáreas más mediante labores de conservación de los servicios ecosistémicos y prevención de nuevas invasiones.

El área intervenida forma parte del Área Natural Protegida Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, un sitio emblemático del suelo de conservación y uno de los proyectos comunitarios de ecoturismo más importantes de la Ciudad. Este ecosistema de bosques templados, con presencia de oyamel, encino y pino, es hábitat del venado cola blanca, coyote, liebre, armadillo y una gran variedad de aves migratorias y residentes.

Además, cuenta con manantiales y cuerpos de agua que contribuyen a la recarga de los acuíferos y al equilibrio ambiental de la capital. Durante el operativo, en el que participaron 510 elementos de diversas áreas de Gobierno, se detectaron construcciones recientes levantadas sobre la ladera de un cerro, así como un taller improvisado de hojalatería, cuyas actividades generaban contaminación por solventes y pinturas.

Las autoridades procedieron a retirar las estructuras irregulares, los residuos y restaurar el terreno afectado. La intervención se realizó con saldo blanco.

El Gobierno capitalino reiteró su llamado a la ciudadanía a no comprar ni construir viviendas en el suelo de conservación, áreas naturales protegidas o suelo verde, ya que por su valor ecológico está prohibido su uso habitacional, así como evitar caer en fraudes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]