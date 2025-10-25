La alcaldía Magdalena Contreras fue sede de la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, con el objetivo de fortalecer los derechos de las mujeres rurales y brindarles certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra.

El alcalde Fernando Mercado Guaida dio la bienvenida a los representantes del sector agrario y a las instituciones participantes, destacando la importancia de la colaboración entre los tres niveles de gobierno para garantizar que las mujeres comuneras y ejidatarias sean reconocidas como titulares plenas de sus derechos agrarios.

“Hoy refrendamos nuestra alianza con los núcleos agrarios, con el Gobierno de la Ciudad y con el Gobierno de México. La transformación también florece en nuestras comunidades rurales, y es tiempo de que las mujeres sean protagonistas del desarrollo y la justicia social”, señaló el alcalde Mercado Guaida.

La caravana forma parte del Compromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Especial.

La caravana forma parte del Compromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca que 150 mil mujeres a nivel nacional obtengan la documentación que les otorgue certeza jurídica sobre sus tierras. Gracias al éxito del programa, se proyecta ampliar la meta a 250 mil mujeres beneficiarias en todo el país.

La iniciativa es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en coordinación con la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

En el evento, la representante de la SEDATU, Laura López, subrayó que estas acciones responden a la instrucción presidencial de fortalecer la participación de las mujeres en la vida agraria y garantizar su acceso equitativo a la propiedad social.

La Caravana para Mujeres en la Propiedad Social ofreció además servicios de salud, asesoría jurídica, orientación financiera, talleres de capacitación, actividades culturales, venta de productos y artesanías reafirmando el compromiso de las instituciones federales y locales con la equidad de género, la autonomía económica y el reconocimiento pleno de los derechos agrarios de las mujeres.

dmrr/cr