El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo un operativo en el paraje “El Durazno”, ubicado en el poblado de San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.

En la acción que se efectuó el martes pasado, se se recuperaron 3 hectáreas ocupadas con viviendas irregulares y se protegieron 6 hectáreas adicionales mediante labores de conservación de los servicios ecosistémicos y prevención de nuevas invasiones.

El operativo fue encabezado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), en coordinación con la Secretaría de Gobierno (SECGOB); la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Subsecretaría de Control de Tránsito, Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y Dirección General de Inteligencia Policial (SSC); la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE); la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); la Fiscalía General de Justicia (FGJ); la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX); la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBIEN); la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA); la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana; la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En total participaron 510 elementos de estas instituciones.

Durante el operativo se detectaron construcciones recientes levantadas sobre la ladera de un cerro Foto: Especial.

El área intervenida forma parte del Área Natural Protegida Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, un sitio emblemático del suelo de conservación y uno de los proyectos comunitarios de ecoturismo más importantes de la ciudad. Este ecosistema de bosques templados, con presencia de oyamel, encino y pino, es hábitat del venado cola blanca, coyote, liebre, armadillo y una gran variedad de aves migratorias y residentes. Además, cuenta con manantiales y cuerpos de agua que contribuyen a la recarga de los acuíferos y al equilibrio ambiental de la capital.

Durante el operativo se detectaron construcciones recientes levantadas sobre la ladera de un cerro, así como un taller improvisado de hojalatería cuyas actividades generaban contaminación por solventes y pinturas. Las autoridades procedieron a retirar las estructuras irregulares, los residuos y restaurar el terreno afectado. La intervención se realizó con saldo blanco, en un ambiente pacífico y ordenado, bajo la observación de representantes de Atención Ciudadana, Protección Civil y Derechos Humanos.

