Restablecen al 100% el servicio eléctrico en 5 estados afectados por las lluvias

Vinculan a proceso a "El Niño Sicario" en Tabasco; permanecerá en el tutelar de Villahermosa

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Juez declara ilegal la detención de inmigrante de Chicago cuya hija lucha contra el cáncer

"Melissa" ya es huracán y se prevén lluvias torrenciales en el Caribe

Semar refuerza unidad de Fuerzas Especiales; se gradúan 12 elementos entrenados junto a militares de EU

La jefa de Gobierno capitalino, , informó que son más de 250 proyectos autogestivos que de toda la Ciudad de México desarrollan actualmente con respaldo del programa “Juventudes Autogestivas para la Transformación”, impulsado por el Instituto de la Juventud capitalino (Injuve).

Instruyó a las secretarias a apoyar los proyectos, con el fin de potencializarlos. “Hay 250 proyectos que se están llevando a cabo y que necesitamos fortalecerlos. Tenemos monitores que nos van a ayudar a que esto sea una realidad y por favor a todas y todos los compañeros de gabinete y gobierno que están, ayúdenos a que estas ideas y proyectos juveniles se hagan una realidad, así que por mi parte es seguimos confiando en los jóvenes, confiamos en ustedes y en la gran transformación”, acotó.

Estos proyectos van desde galerías itinerantes, jardines polinizadores, talleres para la menstruación digna y actividades de apoyo a personas migrantes.

Reunida con jóvenes en la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno entregó nuevos apoyos económicos a colectivos juveniles.

En su mensaje destacó la diversidad de propuestas que hay de los jóvenes y la importancia que tiene los apoyos. Principalmente, los proyectos están encaminados a mejoras ambientales, sociales, de entretenimiento, salud y derechos humanos.

“Este programa les da las herramientas para que, con una causa, puedan cambiar su entorno”, expresó.

