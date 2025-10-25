La jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, informó que son más de 250 proyectos autogestivos que jóvenes de toda la Ciudad de México desarrollan actualmente con respaldo del programa “Juventudes Autogestivas para la Transformación”, impulsado por el Instituto de la Juventud capitalino (Injuve).

Instruyó a las secretarias a apoyar los proyectos, con el fin de potencializarlos. “Hay 250 proyectos que se están llevando a cabo y que necesitamos fortalecerlos. Tenemos monitores que nos van a ayudar a que esto sea una realidad y por favor a todas y todos los compañeros de gabinete y gobierno que están, ayúdenos a que estas ideas y proyectos juveniles se hagan una realidad, así que por mi parte es seguimos confiando en los jóvenes, confiamos en ustedes y en la gran transformación”, acotó.

Estos proyectos van desde galerías itinerantes, jardines polinizadores, talleres para la menstruación digna y actividades de apoyo a personas migrantes.

Lee también Clara Brugada encabeza entrega de 160 departamentos en la Gustavo A. Madero

Reunida con jóvenes en la Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, la jefa de Gobierno entregó nuevos apoyos económicos a colectivos juveniles.

En su mensaje destacó la diversidad de propuestas que hay de los jóvenes y la importancia que tiene los apoyos. Principalmente, los proyectos están encaminados a mejoras ambientales, sociales, de entretenimiento, salud y derechos humanos.

“Este programa les da las herramientas para que, con una causa, puedan cambiar su entorno”, expresó.

Lee también Anuncian inversión de 146 mdp para drenaje en VC

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot