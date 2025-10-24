La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 146 millones de pesos para obras y acciones de rehabilitación de los ductos de drenaje y agua potable en la alcaldía de Venustiano Carranza.

El gobierno capitalino informó que con esto se da respuesta a las familias que resultaron afectadas por las lluvias fuertes de las semanas recientes; aunado a ello, se hará una intervención integral en las cuatro secciones de los Arenales, acciones que también comprenderán iluminación total de vialidades y mejoramiento de escuelas públicas.

En la sesión del programa Casa por Casa, la mandataria capitalina recordó que la Ciudad enfrentó una situación grave de intensas precipitaciones pluviales, de magnitud tal, que no se habían registrado antes, lo que provocó inundaciones en varias partes de la entidad.

“Así que quiero informarles que aquí en la Venustiano Carranza vamos a invertir 146 millones de pesos para obras y acciones de rehabilitación de drenaje y de agua potable”, indicó Brugada Molina.

La titular del Ejecutivo local, que estuvo acompañada por la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y su gabinete, refirió que como primer paso se atenderán las más de mil solicitudes de servicios públicos que han presentado vecinas y vecinos, quienes solicitan bacheo, poda de árboles, desazolve, entre otros, por ello, dijo que se apoyará a la demarcación para que esa tarea tan grande se resuelva.

Brugada instruyó al secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, a iniciar las labores de desazolve con el apoyo de tres vehículos hidroneumáticos, conocidos como vactors, mismos que se quedarán de manera permanente en dicha localidad. Redacción