La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de 160 departamentos a familias cuya lucha por una mejor vivienda inició desde 2008.

Brugada entrega 160 departamentos en GAM

La administración local, a través de la Secretaría de Vivienda invirtió un presupuesto de 32 millones 736 mil pesos para la construcción de dichos inmuebles ubicados en Cacama 84 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El Gobierno de la Ciudad de México cumplirá con la meta de otorgar 6 mil viviendas nuevas al concluir el año.

“Son parte de un proceso organizativo, popular, y que estos son los resultados importantes que se entregan. Este es un gran esfuerzo de gestión, de lucha, de lograr que los recursos públicos que tiene la ciudad se destinen a los que más lo necesitan”, señaló Brugada.

Resaltó que las viviendas son entre 54 y 64 metros cuyo costo final no rebasa los 800 mil pesos, cuando en la zona el precio es de más de 2 millones de pesos.

“Es una cantidad realmente muy importante, menos de la mitad, y subsidiado. Es decir, el gobierno de la ciudad entrega recursos y que las familias van a ir pagando mes con mes. Es muy importante la política de vivienda histórica de la ciudad que hoy estamos reforzando, que hoy queremos que la población pueda acceder a este gran derecho”, apuntó.

La mandataria capitalina destacó que se otorgaron a la ciudad tiene 9 mil millones de pesos de pesos para política de vivienda, “Duplicamos la cantidad de recursos dirigidos a la vivienda”.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz apuntó que 160 personas disfrutarán de departamentos que abarcan 700 metros cuadrados, en una área estimada de 3 mil 500 metros de construcción.

“Estamos dando un paso más en la tarea que se nos ha encomendado, que es ejecutar, a lo largo del sexenio, doscientas mil acciones de vivienda. Este año estaremos llegando a treinta mil acciones de vivienda”, apuntó.

“Estaremos entregando más, esperamos llegar a una cifra superior a las seis mil viviendas nuevas terminadas entregadas este 2025”, señaló.

