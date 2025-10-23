Más Información
La alcaldía Álvaro Obregón implementó acciones para la liberación de espacios públicos ocupados de manera irregular con enseres y puestos en las zonas de San Jerónimo y la lateral de Periférico Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal.
En un comunicado, la alcaldía explicó que las labores estuvieron coordinadas por la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, adscrita a la Dirección General de Gobierno.
De acuerdo con la demarcación, entre los objetos retirados se encontraba un refrigerador, dos hieleras, lonas y sombrillas que excedían las dimensiones autorizadas para los comerciantes en vía pública.
Además, señaló que se efectuó una revisión de permisos con el objetivo de verificar su validez y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la actividad comercial.
La autoridad explicó que también fueron retirados tres puestos metálicos que se encontraban con sellos de resguardo, en estado de abandono y que obstruían el libre tránsito de los peatones.
