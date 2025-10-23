Más Información

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

La implementó acciones para la liberación de espacios públicos ocupados de manera irregular con enseres y puestos en las zonas de San Jerónimo y la lateral de Periférico Sur, a la altura de la .

En un comunicado, la alcaldía explicó que las labores estuvieron coordinadas por la , adscrita a la Dirección General de Gobierno.

Se efectuó una revisión de permisos para verificar la validez y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la actividad comercial. Foto: Especial.
Se efectuó una revisión de permisos para verificar la validez y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la actividad comercial. Foto: Especial.

Lee también:

De acuerdo con la demarcación, entre los objetos retirados se encontraba un refrigerador, dos hieleras, lonas y sombrillas que excedían las dimensiones autorizadas para los comerciantes en vía pública.

Además, señaló que se efectuó una revisión de permisos con el objetivo de verificar su validez y el cumplimiento de las regulaciones establecidas para la actividad comercial.

La autoridad explicó que también fueron retirados tres puestos metálicos que se encontraban con sellos de resguardo, en estado de abandono y que obstruían el libre tránsito de los peatones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]