Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a Carlos García Reyes y a Luis Bernardo Olvera Chávez, presuntos integrantes del grupo criminal "", con presencia en la alcaldía Álvaro Obregón.

La SSC informó que los dos detenidos estaban bajo las órdenes de Olga Hernández Ortiz, alias "La Güera", lideresa del grupo criminal, y quién fue detenida el 05 de octubre pasado.

"Los Oaxacos" son una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga, con presencia en el poniente de la Ciudad de México, informó la SSC.

Los dos sujetos fueron detectados en calles de la colonia Lomas de los Cedros, en la mencionada alcaldía, mediante patrullajes de los policías asignados a la zona.

Detienen a dos presuntos integrantes de “Los Oaxacos” en Álvaro Obregón. Foto: Especial
Los sospechosos manejaban bolsas con lo que parecía ser droga y cuando los uniformados se acercaron a ellos, intentaron escapar, pero finalmente fueron interceptados.

Tras una revisión se les aseguraron 68 bolsas con crystal, 36 envoltorios de papel con cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Los sujetos de 27 y 39 años de edad fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

