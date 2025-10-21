José Eduardo Rizo Salmerón, alias “Mamá”, señalado por autoridades como miembro de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de droga en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, fue detenido.

Junto a el “Mamá” también fueron capturados América "N" de 27 años, Carlota "N" de 74 años y Ángel "N" de 20 años.

Las aprehensiones se lograron a través de dos cateos en los que se aseguraron más de 360 dosis de droga y un arma de fuego.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron trabajos de investigación y vigilancia en donde se supo que se movilizaba el presunto integrante del grupo delictivo.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó las órdenes de cateo a un juez, quien otorgó los dos mandamientos.

Los operativos fueron realizados por personal de la Secretaríade Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría Marina y de la Guardia Nacional.

El primer cateo se realizó en un inmueble de la colonia La Joya, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se detuvo a José Eduardo y a una mujer; además de que se aseguraron 145 dosis de posible cocaína, 70 de aparente marihuana, un arma de fuego, una báscula y tres celulares.

En el segundo cateo, realizado en la colonia Janitzio, en la alcaldía Venustiano Carranza, se detuvo a un hombre y a una mujer; y se aseguraron 77 dosis de aparente cocaína, 73 dosis de posible marihuana y más de 300 gramos de la misma hierba.

Los detenidos ya fueron presentados ante un representante del Ministerio Público.

Los dos inmuebles fueron sellados por autoridades y quedaron bajo resguardo policial.

