Elementos de la Policía capitalina detuvieron a un hombre que habría atacado a su pareja, y quien prendió fuego a la casa cuando ambos estaban dentro, en la alcaldía Tláhuac.

Una mujer de 42 años pidió apoyo de la Policía ya que su hermana le llamó diciéndole que estaba siendo violentada por su pareja, en su casa en la colonia Los Olivos.

A decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el agresor también trató de drogar a la víctima con medicamentos controlados.

Cuando los oficiales llegaron a la casa donde ocurría la agresión, el sujeto amenazó con quemar el lugar, e instantes más tarde, al percibir el humo, los policías ingresaron al inmueble.

Dentro del domicilio encontraron a una mujer de 53 años recostada en la cama por lo que la trasladaron al exterior.

Personal médico que atendió la emergencia diagnosticó que la víctima presentaba quemaduras de segundo grado en el 40 % de su cuerpo, por lo que fue llevada a un hospital.

Mientras que el presunto agresor, de 48 años, fue detenido, luego de que los paramédicos confirmaran que no requería ser llevado a un hospital.

El presunto agresor ya está a disposición de una agente del Ministerio Público para que defina su situación.

