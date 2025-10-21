Un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado tras un percance vehicular ocurrido la mañana de este martes en la alcaldía Iztacalco. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo que permitió detener al presunto responsable, conductor de un camión de carga tipo torton.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Canal de Tezontle y Circuito Interior, en la colonia Gabriel Ramos Millán. Oficiales que patrullaban la zona observaron que un vehículo compacto de color azul se había impactado contra los bolardos metálicos de la vialidad.

Al aproximarse detectaron que dentro de la unidad se encontraban dos hombres lesionados, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y brindaron atención a las víctimas. Uno de ellos fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico moderado y trasladado de urgencia a un hospital cercano. El segundo hombre, sin embargo, fue encontrado sin signos vitales, por lo que el área fue acordonada y se dio aviso a personal ministerial para iniciar las diligencias correspondientes.

Lee también Transportistas anuncian bloqueos en CDMX por incumplimiento de bonos de combustible y aumento de tarifa

Cerco virtual para localizar al presunto responsable

Testigos señalaron a los oficiales que el choque fue provocado por el conductor de un camión torton de color azul con gris que huyó del lugar tras el impacto. Con esta información, policías de la SSC solicitaron apoyo de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, con quienes implementaron un cerco virtual para rastrear la ruta del vehículo.

Minutos después, la unidad fue ubicada metros adelante y los oficiales lograron interceptarla. El conductor, un hombre de 34 años de edad, fue detenido conforme al protocolo policial. Tras informarle sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con el camión asegurado, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Fiscalía capitalina inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL