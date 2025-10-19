La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México le bajó la cortina a 19 chelerías durante el fin de semana por diversas irregularidades.

Del 16 al 18 de octubre, la dependencia capitalina realizó una nueva jornada del programa ‘La Noche es de Todos’, el cual busca garantizar para los asistentes espacios seguros que fomenten el sano esparcimiento nocturno en la capital.

En total durante estos días se revisaron 31 comercios que tienen horario nocturno.

Elementos de seguridad cierran bares debido a irregularidades reportadas por vecinos de la zona (19/10/2025). Foto: Especial

Los operativos se llevaron a cabo en diversas colonias de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza e Iztacalco, dando como resultado 12 locales verificados, 10 suspendidos, y nueve clausurados. Además, tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por quebrantar los sellos de suspensión en sus establecimientos.

Dichas intervenciones fueron realizadas en relación con denuncias vecinales por exceso de ruido, venta de alcohol a menores, sobrecupo, horarios extendidos, precios excesivos, entre otros. Como resultado de la óptima colaboración interinstitucional, la jornada transcurrió sin mayores incidencias dando como resultado saldo blanco.

