La , en coordinación con Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió las actividades del establecimiento mercantil "Dr. Fries", ubicado en Avenida Universidad 300, , por quebrantar, en dos ocasiones, los sellos de suspensión impuestos.

Se realizó una inspección ocular al local comercial para corroborar que los sellos estuvieran debidamente colocados; sin embargo, estos habían sido violados y el lugar estaba .

Ante esta infracción a las normas, se procedió a la reposición de los sellos de suspensión y se solicitó la puesta a disposición ante el Ministerio Público del encargado del establecimiento.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad de los habitantes y no permitirá la violación de la normatividad.

