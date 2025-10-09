La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió las actividades del establecimiento mercantil "Dr. Fries", ubicado en Avenida Universidad 300, colonia Narvarte Oriente, por quebrantar, en dos ocasiones, los sellos de suspensión impuestos.

Se realizó una inspección ocular al local comercial para corroborar que los sellos estuvieran debidamente colocados; sin embargo, estos habían sido violados y el lugar estaba operando con normalidad.

Ante esta infracción a las normas, se procedió a la reposición de los sellos de suspensión y se solicitó la puesta a disposición ante el Ministerio Público del encargado del establecimiento.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso con la legalidad, el orden y la seguridad de los habitantes y no permitirá la violación de la normatividad.

dmrr/cr