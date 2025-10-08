La alcaldía Benito Juárez celebró el 14 aniversario del Centro de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM), plantel Mixcoac, y ahí el alcalde Luis Mendoza reafirmó su compromiso de continuar impulsando espacios para este sector de la población con la finalidad de que se desarrollen en el ámbito personal y social, como ha sucedido en más de una década.

“Ya son 14 años, se dice fácil, pero es un camino largo y los que nos faltan para que dejemos las bases para este lugar, que aquí ha sido el nacimiento. No es una instalación, sino una comunidad y los vecinos que somos de Benito Juárez, eso es lo más importante, los mejores vecinos y los mejores ciudadanos, se los puedo asegurar, estamos en Benito Juárez”, dijo.

Recordó que el CECAM es un proyecto nacido en Benito Juárez, lo que vuelve a la demarcación un ejemplo de cómo generar iniciativas donde se integran a todos los sectores de la sociedad.

Cabe recordar que la alcaldía cuenta con dos planteles CECAM, Cumbres y Mixcoac, espacios de convivencia que atienden a más de mil 300 personas de la tercera edad anualmente y donde realizan actividades educativas, culturales, artísticas, tecnológicas, de desarrollo humano y activación física.

También les brindan acceso a programas sociales en materia de salud y economía, contribuyendo a mejorar la calidad de vida.

Blanca Araujo, miembro del CECAM Mixcoac reconoció con entusiasmo a la institución como un lugar recreativo, "celebro que lleguemos a 14 años, me encanta venir a este sitio, porque aquí realmente socializo, interactuamos, aprendemos, convivimos y realmente eso es lo que más me gusta. ¡Felicidades CECAM!".

Fernando Sepúlveda, quien recién se inscribió en la institución, felicitó a la alcaldía por el gran trabajo que hace, "realmente es un grupo muy integrado, todos estamos muy contentos en este evento, el equipo participa de una forma muy activa y eso permite que nosotros, que ya empezamos el último periodo de nuestra existencia, podamos convivir con todos; que la alcaldía Benito Juárez siga adelante, y felicidades por esta integración con todos ustedes".

