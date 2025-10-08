Más Información

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Trump asegura que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz; liberarán a 20 rehenes

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

Pipa de gas choca en alcaldía Tláhuac y provoca fuga; no se reportan lesionados

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Diputados "corrigen" Ley de Amparo y retoman iniciativa original de Sheinbaum; eliminan retroactividad

Por en la Ciudad de México, el implantó marcha de seguridad lenta de convoyes. Usuarios reportan alta demanda en estaciones.

El Metro destacó que continúa lloviendo en la ciudad, por lo que se implementó marcha de seguridad en las líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12,” por lo que el . Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

Sin embargo, usuarios de las líneas 2, 3, A, B y 9 reportan largas esperas para abordar un convoy; además, señalan que hay una alta afluencia de pasajeros a la espera de un tren.

El Metro explicó que, “en situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de todas las personas usuarias. Toma previsiones”.

La alta afluencia de usuarios ocasiona una espera de hasta 30 minutos para abordar un convoy. Y largas esperas dentro del mismo debido a las paradas y reducción de velocidad.

