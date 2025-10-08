Por presencia de lluvia en la Ciudad de México, el Metro implantó marcha de seguridad lenta de convoyes. Usuarios reportan alta demanda en estaciones.

El Metro destacó que continúa lloviendo en la ciudad, por lo que se implementó marcha de seguridad en las líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12,” por lo que el avance de los trenes es lento. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

Sin embargo, usuarios de las líneas 2, 3, A, B y 9 reportan largas esperas para abordar un convoy; además, señalan que hay una alta afluencia de pasajeros a la espera de un tren.

El Metro explicó que, “en situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen paradas momentáneas para cuidar la seguridad de todas las personas usuarias. Toma previsiones”.

La alta afluencia de usuarios ocasiona una espera de hasta 30 minutos para abordar un convoy. Y largas esperas dentro del mismo debido a las paradas y reducción de velocidad.

