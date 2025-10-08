Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 8 de octubre y la madrugada del jueves 9, en 7 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
En esas alcaldías se espera caída de lluvia de 15 a 29 milímetros, entre las 16:20 horas y las 3:00 de la madrugada del jueves 9 de octubre.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
