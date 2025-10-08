La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche de este miércoles 8 de octubre y la madrugada del jueves 9, en 7 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se espera caída de lluvia de 15 a 29 milímetros, entre las 16:20 horas y las 3:00 de la madrugada del jueves 9 de octubre.

Lee también: ¡Se abre otro socavón! Camión recolector de basura cae en hoyo cuando circulaba en calles de alcaldía Cuauhtémoc

Se esperan fuertes lluvias en al menos 7 alcaldías de la CDMX. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del miércoles 08/10/2025 y madrugada del jueves 09/10/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/KXGPWgKIJZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 8, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr