La mañana de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró en las Líneas 7, 8 y 3, trenes detenidos durante varios minutos, lo que provocó molestia y saturación en los andenes.

A través de x (antes twitter), los pasajeros reportaron que en la Línea 7 largos tiempos de espera: “¿Cuál es la razón del retraso de la L7? Hay afluencia de gente porque los trenes no pasan” y “Estoy en la Línea 7 con 20 minutos parados en Auditorio, ¿qué pasa?”, escribieron en redes.

Ante ello, el STC respondió: “Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 7, por lo que la marcha es lenta; en breve se normalizará la circulación de los trenes”.

Situación similar ocurrió en la Línea 8, donde pasajeros reclamaron que el servicio avanzaba con lentitud: “Línea 8, cinco minutos mínimos en cada estación, no informan nada” y “El Metro tarda demasiado en avanzar”, fueron algunos de los comentarios.

En respuesta, el STC informó: “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 8, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal y permite el libre cierre de puertas”.

En la Línea 3, usuarios reportaron demoras rumbo a Universidad y criticaron la falta de información sobre el motivo de la lentitud: “Estando a una estación de llegar a Universidad, tren haciendo base en Copilco, ¿de verdad aplican sus protocolos o solo es porque a alguien se le antoja no avanzar?” y “Línea 3 avanza, ¿qué pasa? Está súper lenta”, escribieron en redes sociales.

En respuesta, el STC explicó: “Se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”.

