Más Información

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 8 de octubre, minuto a minuto

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Nobel Química 2025 premia el trabajo en el desarrollo de estructuras metal-orgánicas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Alistan inhabilitar a farmacéuticas incumplidas

Este miércoles se prevé ambiente templado durante el día en la Ciudad de México, con cielo mayormente nublado, de forma puntual, actividad eléctrica y posible caída de granizo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de entre 10 y 40 kilómetros por hora, y rachas que podrían superar los 50 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas o anuncios.

Lee también

La temperatura actual es de 15 °C y se espera que alcance una máxima de 19 °C en el transcurso del día. La SGIRPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, el cual emite avisos oportunos en caso de intensificación de las lluvias o fenómenos asociados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses