Este miércoles se prevé ambiente templado durante el día en la Ciudad de México, con cielo mayormente nublado, lluvias fuertes a muy fuertes de forma puntual, actividad eléctrica y posible caída de granizo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, los vientos serán de componente norte con velocidades de entre 10 y 40 kilómetros por hora, y rachas que podrían superar los 50 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas o anuncios.

La temperatura actual es de 15 °C y se espera que alcance una máxima de 19 °C en el transcurso del día. La SGIRPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través del Sistema de Alerta Temprana, el cual emite avisos oportunos en caso de intensificación de las lluvias o fenómenos asociados.

