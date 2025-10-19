A cuatro años de gobierno y gracias a los buenos resultados, Coyoacán se consolida como la mejor alcaldía de la Ciudad de México, destacó el edil Giovani Gutiérrez al rendir su informe de gobierno desde la explanada del Estadio Azteca.

Asimismo, subrayó que de cara al Mundial de 2026, se encuentran listos para recibir a millones de visitantes, y dejo claro que serán los mejores anfitriones de todo el planeta.

“Gobernar Coyoacán es el mayor honor que he tenido en mi vida. Gracias a tu confianza, refrendada en 2024, hoy presenciamos los frutos de cuatro años de trabajo: la consolidación de la mejor alcaldía, bella, segura y en constante evolución. Seguiremos gobernando con una visión democrática, sin colores y sin sabores, humanista e incluyente”, dijo.

Y añadió: “De cara a la Copa del Mundo 2026 nos declaramos formalmente listos para recibir a millones de visitantes con las acciones que están en curso y con las cuales, en coordinación con el gobierno local y federal, seremos, como siempre, los mejores anfitriones de todo el planeta tierra”.

En este sentido, destacó que realizarán obras que perduren más allá del mundial, y que estos trabajos deberán estar listos antes del 28 de marzo de 2026, fecha en que se reinaugura el Estadio Azteca.

Giovani Gutiérrez comentó que frente a los retos, su administración seguirá construyendo soluciones innovadoras, partiendo siempre de la planeación estrategia y trabajando hombro con hombro con todas y todos los vecinos. “Sepan que redoblaremos esfuerzos en todos los ejes para seguir entregando los mejores resultados. De nuestro lado seguirán contando con un gobierno abierto, responsable y transparente en el ejercicio del gasto público, en el ejercicio de los recursos que son de ustedes”.

Durante su mensaje, destacó avances en seguridad, en donde gracias a Escudo Coyoacán se ha reducido en 27% la incidencia delictiva de alto impacto. De igual forma, indicó que han realizado 228 dispositivos contra las chelerías y prometió desterrarlas de Coyoacán.

Apuntó que su gobierno es de territorio y no de escrito, por lo que han visitado todas las unidades territoriales que hay en la demarcación.

En servicios urbanos, destacó que han repavimentado más de 1.5 millones de metros cuadrados de vialidades, han construido 73 mil metros cuadrados de banquetas, y han rehabilitado 72 escuelas, entre otras acciones.

También informó que han entregado 76 mil paquetes de útiles escolares, y que hay mil 200 menores inscritos en estancias infantiles de la demarcación. A su vez, apuntó que se han retirado 86 toneladas de cable en desuso, que han reparado 41 mil luminarias y que han instado otras 15 mil nuevas; además han recuperado los 22 mercados públicos que hay en la demarcación.

Giovani Gutiérrez estuvo acompañado por los alcaldes de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, por liderazgos del PRI, y por legisladores locales y federales.

