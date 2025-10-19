Más Información

La de la Ciudad de Mexico (SecturCDMX) recuerda a capitalinos y turistas que queda una semana para disfrutar de la Feria Nacional del Mole que se lleva a cabo en la alcaldía Milpa Alta únicamente hasta el próximo domingo 26 de octubre.

Esta se realizará hasta ese día en San Pedro Atocpan en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, kilómetro 17.5. En un horario de 9:00 a 21:00 horas.

En X la dependencia aseguró que "¡la Feria Nacional del Mole es un evento de temporada imperdible!". Indicó que se espera que todos los capitalinos puedan formar parte de esta 48 edición.

Última semana para disfrutar de la Feria Nacional del Mole en Milpa Alta. Foto: Especial
Invitó a disfrutar de un buen mole, con guajolote, mole verde; pipián y adobo. Así como en polvo y almendrado.

"Con platillos tradicionales y programa cultural que incluye charlas, exposiciones, música y baile, este tradicional encuentro gastronómico te espera en San Pedro Atocpan", concluyó.

