La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que no se puede limitar el acceso a las playas a quien tiene recursos económicos, luego de que el alcalde de Tulum, Diego Castañón, estableció restricciones como el consumo en restaurantes para acceder a ellas.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría de Turismo revisa el tema de las playas, incluido Tulum, que calificó como “un lugar espectacular”.

“Hoteleros que evitan que haya acceso a las playas, lo cual es ilegal, o que controlan el acceso a las playas [...] Que no esté limitado el acceso a quien tiene recursos económicos”, expresó.

Dijo que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, está coordinada con la Secretaría de Turismo para atender el tema.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, el alcalde de Tulum refiere que se establecieron restricciones para quienes deseen acceder a las playas.

Los visitantes no podrán ingresar con alimentos, bebidas, hieleras, sombrillas ni otros artículos personales, y en su lugar, deberán consumir exclusivamente en los establecimientos autorizados ubicados en las playas.

mahc