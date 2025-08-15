Más Información

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

, gobernadora de Quintana Roo, declaró que “el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas”, ante la presencia de este fenómeno natural.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 15 de agosto en Chetumal, Lezama garantizó inversiones en el estado que, dijo, “continúa consolidándose como un destino de confianza para la inversión privada en México”.

Destacó la gobernadora que el sargazo se aprovecha e incluso ya es . “Y lo quiero dejar muy claro: el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas”, declaró.

Lee también

Al señalar al sargazo como un desafío y que los fenómenos naturales “no tienen palabra de honor”, indicó que se cuenta con más de 9.5 kilómetros de barreras anti sargazo, además que se está por por recibir cuatro embarcaciones de aguas someras.

En la Base Aeronaval de Chetumal, la mandataria estatal señaló que se estima la incorporación de 23 centros de hospedaje más, lo que representa 8 mil 353 habitaciones. Resaltó el desarrollo de playa, cruceros y gastronomía, entre otras actividades.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses