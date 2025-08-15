Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, declaró que “el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas”, ante la presencia de este fenómeno natural.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 15 de agosto en Chetumal, Lezama garantizó inversiones en el estado que, dijo, “continúa consolidándose como un destino de confianza para la inversión privada en México”.

Destacó la gobernadora que el sargazo se aprovecha e incluso ya es producto pesquero. “Y lo quiero dejar muy claro: el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas”, declaró.

Al señalar al sargazo como un desafío y que los fenómenos naturales “no tienen palabra de honor”, indicó que se cuenta con más de 9.5 kilómetros de barreras anti sargazo, además que se está por por recibir cuatro embarcaciones de aguas someras.

En la Base Aeronaval de Chetumal, la mandataria estatal señaló que se estima la incorporación de 23 centros de hospedaje más, lo que representa 8 mil 353 habitaciones. Resaltó el desarrollo de playa, cruceros y gastronomía, entre otras actividades.

