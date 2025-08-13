De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Quintana Roo registró una disminución histórica de 9.3 puntos porcentuales en sus niveles de pobreza, lo que significa que más de 177 mil personas han salido de esta condición.

La gobernadora Mara Lezama celebró las cifras y destacó que representan el nivel más bajo de pobreza en el estado en los últimos ocho años, consolidando una tendencia sostenida de mejora en la calidad de vida de la población.

“Desde el primer día de esta administración diferente, dejamos claro que primero están los pobres. Por ello pusimos en marcha programas sociales, acciones y estrategias para cerrar brechas de desigualdad”, afirmó la mandataria.

Según el gobierno estatal, la reducción se atribuye a políticas públicas impulsadas a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, enfocadas en apoyar a mujeres, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, mediante oportunidades de desarrollo, inclusión social y acceso a servicios básicos.

Lezama subrayó que este avance también se ha visto respaldado por programas federales como la Pensión para Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y la Pensión Mujeres Bienestar, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estos resultados confirman que este gobierno humanista con corazón feminista va por la ruta correcta en el combate a la pobreza”, aseguró.

Con esta mejora, Quintana Roo se coloca como uno de los estados con mayor avance en la reducción de la pobreza, según los datos más recientes del Inegi.