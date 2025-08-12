La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó en la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, Lezama Espinosa destacó el compromiso para impulsar políticas públicas que sitúen a las mujeres en el centro de las decisiones y el poder político. “Seguimos trabajando unidas para fortalecer nuestro movimiento transformador con un firme rostro feminista”, expresó la mandataria quintanarroense.

La ceremonia contó también con la presencia de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México; y Sima Bahous, Secretaria General Adjunta de la ONU y directora ejecutiva de ONU Mujeres.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum afirmó que en esta etapa de la Cuarta Transformación “el tiempo es de las mujeres”, resaltando que en México continúa el avance en el reconocimiento pleno y constitucional de la igualdad sustantiva de género.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum / Foto: Especial

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, calificó el evento como un “hito histórico” al ser la primera vez que una mujer Presidenta de México recibe esta conferencia.

Entre las acciones emblemáticas para fortalecer los derechos de las mujeres, Sheinbaum mencionó la distribución de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres a través de SEMUJERES, la instalación de Centros Libres para Mujeres, la red de Tejedoras de la Patria y los Centros de Cuidado Infantil.

Actualmente, México reconoce a 25 heroínas de la Patria inscritas en las efemérides nacionales, reflejo del avance en la historia y futuro del país. “Es tiempo de las mujeres no solo en México, sino en el mundo”, concluyó la Presidenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv