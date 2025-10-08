Elementos de la Policía capitalina capturaron a Aquiles Juárez Ruiz, integrante de "Los Oaxacos", grupo delictivo dedicado a venta de droga, homicidio y extorsión en la alcaldía Álvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Juárez Ruiz es señalado por autoridades de la SSC como el principal operador de Olga Hernández Ortiz, alias "La Güera", lideresa de “Los Oaxacos”, quién fue detenida el pasado sábado 4 de octubre.

La detención del integrante de "Los Oaxacos" se logró a través de trabajos de investigación en la alcaldía Álvaro Obregón para indetificar a generadores de violencia en la zona.

Los oficiales en campo observaron a dos hombres que al parecer manejaban paquetes con droga en el cruce de las calles Cedros y Miguel Hidalgo, en el Pueblo de San Bartolo Ameyalco.

Los policías se acercaron a los dos sujetos, quienes salieron huyendo, pero uno de ellos fue detenido metros adelante.

En una revisión, a Aquiles Juárez se le aseguraron 60 paquetes de marihuana, una pistola tipo pluma con tres cartuchos útiles y dinero en efectivo.

El integrante de "Los Oaxacos" ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Publico.

