Policías de la Ciudad de México capturaron a Eduardo Antonio Jiménez Cornejo, alias “Kisifur”, señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina como jefe de un grupo criminal dedicado al robo de vehículos, motocicletas y autopartes al poniente de la capital.

Durante la detención de “Kisifur” otro sujeto que lo acompañaba realizó disparos en contra de los policías, quienes repelieron la agresión, por lo que el detenido presentó una herida menor en la espalda, que no requirió su hospitalización.

El hombre de 29 años de edad fue detenido tras el seguimiento al robo de un auto y una motocicleta el 15 de septiembre pasado, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Policías de la SSC que realizaban trabajos de investigación por el robo de los vehículos registrado en la colonia Balcones de Cehuayo, en Álvaro Obregón, localizaron un coche color blanco que habría sido usado durante el robo, cuando circulaba por las calles Juventino Rosas y Ricardo Bell, de la colonia Peralvillo.

Los oficiales se acercaron al coche y marcaron el alto a los tripulantes, pero el conductor aceleró e intentó darse a la fuga, mientras que el copiloto disparó contra los uniformados, informó la SSC.

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX. Foto: Especial

Los efectivos de la SSC repelieron la agresión y el conductor del auto terminó estampándose contra otro coche, tras lo cual el sujeto que disparó contra los uniformados bajó y escapó corriendo.

Tras la agresión se detuvo a Eduardo Antonio, quien fue revisado por paramédicos, quienes determinaron que la herida en su espalda no requería mayor atención.

Al detenido se le encontraron 20 dosis de marihuana.

El detenido ya fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

El “Kisifur” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo calificado.

La SSC informó que los efectivos que repelieron la agresión se presentaron para rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público, además de que personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento del caso para ayudar en las investigaciones.

