La administración de la Ciudad de México buscará la manera de ayudar a las joyerías del pasaje Majestic del Centro Histórico que no cuentan con seguro y que fueron vandalizadas durante la marcha del 2 de octubre, dio a conocer César Cravioto, secretario de Gobierno.

“Se les ofreció ayer [lunes] que el seguro que tiene el Gobierno de la Ciudad va a buscarles, a los que no tienen seguro propio, para revisar cómo se les puede ayudar. Ayer estuvimos con cinco de seis joyeros, y acordamos eso”, dijo.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario aseguró que la administración ha estado cercana a todos los negocios y viviendas afectadas.

En el caso de las joyerías, explicó que se les da acompañamiento para que recuperen las piezas que les pertenecen.

“Con todos hemos estado cercanos, ayer [lunes] mismo nos reunimos con ellos, estuvimos con ellos, hoy [martes] en un rato más los acompañamos a la fiscalía, al Ministerio Público, para que sigan rindiendo sus declaraciones y para que revisen las joyas que se recuperaron de quiénes pertenecen y vayan recuperando una parte”.

Encargados de las joyerías confirmaron que durante la reunión de este lunes con autoridades del gobierno se acordó que a quienes no cuentan con seguro les darán un apoyo, pero siguen a la espera de conocer los detalles.

“No han dicho aún sobre eso, sólo quedaron que sí se les va a ayudar, por eso estamos en espera”, afirmó Nohemí Montelongo, encargada de varias sucursales de la joyería Lovely Pink.

El secretario de Gobierno precisó que los daños se registraron en seis joyerías ubicadas en el pasaje Majestic, en 5 de Mayo y Zócalo; otra joyería que únicamente sufrió afectaciones a su cortina y un pequeño comercio de abarrotes, también en el Zócalo. Así como dos tiendas de abarrotes y un local de pinturas en el Eje Central.

“Los tres comercios de Eje Central tienen seguro, el Bizarro tiene seguro, y las joyerías que están en el pasaje de Majestic son quienes no tienen seguro, que en realidad no son grandes joyerías, son pequeños estantes con joyas; con todos hemos estado cercanos”, detalló.

Por la tarde, el secretario de Gobierno dio a conocer en su cuenta de X que sostuvo una reunión con el grupo empresarial del G9 para dialogar sobre las acciones de seguimiento y atención luego de la manifestación del 2 de octubre.

Precisó que en dicha reunión, en la que también estuvo la fiscal Bertha Alcalde; el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y la titular de Desarrollo Económico (Sedeco), Manola Zabalza, se acordó “mantener una comunicación constante y coordinada para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse”.

Por otro lado, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, detalló que hasta la tarde de este martes, dos de los cinco elementos que seguían hospitalizados tras resultar lesionados durante la marcha requerirán de mayores cuidados, mientras que dos de ellos podrían ser dados de alta en las próximas horas.

Protocolo

Tras los actos violentos que se registraron en la marcha del 2 de octubre, la jefa de Gobierno aseguró que se va a reforzar el protocolo, de tal forma que se atiendan los derechos de las personas que participan en las manifestaciones, pero sin que se generen entornos de violencia o enfrentamientos.

“[Es] parte del protocolo que tenemos que atender y reforzar, para tener movilizaciones que, en donde sí se tenga por supuesto, la compañía de la policía, pues no haya esta situación de violencia ni de enfrentamientos ni mucho menos”, añadió Clara Brugada.