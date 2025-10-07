A cuatro días de la manifestación del 2 de octubre en la que se registraron saqueos a joyerías en el Centro Histórico, algunos locales han reanudado sus actividades, pero otros todavía permanecen cerrados y en la incertidumbre ante la falta de una fecha para poder regresar a trabajar con seguridad.

Para la tarde de este lunes 6 de octubre todavía permanecían cerradas las cortinas de tres locales, ubicados en la zona de los arcos de uno de los edificios frente al Zócalo capitalino, a los que los trabajadores aún no podían acceder. Mientras que otros dos negocios ya estaban abiertos aunque presentan daños como mostradores rotos.

Las pérdidas para algunos negocios ascienden a más de 50 millones de pesos, contó a EL UNIVERSAL una de las afectadas —quien pidió anonimato—, cuyo negocio que fue vandalizado y saqueado por los integrantes del bloque negro, sigue acordonado para impedir el paso de los transeúntes.

“Le dieron con todo. Pues se llevaron todo lo que es el oro, se llevaron diamantes, relojes y, obviamente, ahorita el oro no es un precio que esté estático. La verdad es un precio que ahorita está subiendo cada día más”, explicó.

Afuera del local, un par de clientes se acercan a preguntar cuándo abrirán para recoger piezas de joyería que dejaron. Sin embargo, los encargados de la joyería no tienen claridad en la fecha que podrán regresar a trabajar, sobre todo, de manera segura, pues advierten que será necesario cambiar la cortina del negocio, luego de que fue forzada.

“Quedaron de hacer una junta entre todos los afectados, entonces estamos en espera de qué día va a ser la junta y primordialmente es resarcir el daño, porque hay daños irreparables, como el patrimonio de la gente, de todos nosotros; toda la decoración que quedó deshecha. Por ejemplo, en algunos locales no hay ni un solo cristal. Lo que sí buscamos es que reparen el daño”, señaló la afectada.

En la esquina del corredor peatonal de Madero, una tienda de autoservicio (GOmart), que también fue vandalizada, se mantiene con la cortina a medio cerrar, luego de que fue forzada en la manifestación.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez, ha señalado que espera que los actos vandálicos no queden impunes.