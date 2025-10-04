“Yo calculo que perdimos entre 6 a 8 millones de pesos en mercancía que nos robaron”, señaló Nohemí Montelongo, encargada de dos locales de la joyería Lovely Pink en el Zócalo, vandalizados durante la marcha del 2 de octubre.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que, durante la manifestación, integrantes del denominado bloque negro rompieron accesos y aprovecharon los disturbios para ingresar a los locales y llevarse parte de la mercancía exhibida: joyas de oro, plata y algunos diamantes.

Nohemí acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para presentar la denuncia correspondiente; le informaron que el caso se seguirá por agravio a comercio.

“El Gobierno capitalino no cubriría los daños, por lo que exigimos que se repare la mercancía, ya que nuestros negocios no fueron protegidos”, declaró.

Sólo logró recuperar dos anillos que fueron identificados como propiedad de la joyería.

Otra de las joyerías saqueadas fue Estilo 24K. Melanie, dueña de este local, señaló que las pérdidas ascienden a alrededor de 3 millones de pesos.

“Eran cadenas macizas, eran cadenas de marca, y yo pude rescatar algo, hay quienes perdieron todo”, dijo.

En 10 años de experiencia vendiendo joyería en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Melanie no recuerda una afectación tan grande como la que dejó la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco.

Al no contar con un seguro para su negocio, lo robado durante la manifestación significan pérdidas totales.

La tarde del jueves, Melanie se trasladó al lugar para intentar rescatar su mercancía, pero no le permitieron pasar.

“Estuvimos casi hasta las cinco de la mañana [del viernes] para poder sacar nuestras cosas”.

Luego de recuperar algo de sus pertenencias, indicó que acudió a levantar su denuncia ante la fiscalía capitalina.