Personal de una joyería que fue saqueada durante la marcha del pasado 2 de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México analiza si el negocio volverá a operar en el Zócalo en la zona conocida como los arcos, o si cerrarán esas sucursales, luego de las pérdidas registradas por los hechos vandálicos.

Nohemí Montelongo, gerente de cuatro de las sucursales de las joyerías Lovely Pink, aseguró que aún no se tiene una cifra final de lo robado, pero las pérdidas de aproximadamente 6 millones de pesos han puesto sobre la mesa la posibilidad de cerrar las tiendas en el Centro Joyero Majestic.

“Estamos viendo si se puede levantar el negocio o si se va a quedar cerrado”, dijo, a dos días de los actos vandálicos.

Nohemí comentó que los 10 empleados fueron reacomodados en otras sucursales y en otras labores, para que sigan trabajando y no dejen de tener ingresos. “A unos trabajadores los movimos a otras sucursales, otros están ayudando con el inventario de todo lo que se robaron”, aseguró.

La encargada de la joyería afirmó que ella personalmente levantó una denuncia por lo robado cuando supo que había una persona detenida por estos hechos.

Cuando la gerente vio algunas imágenes difundidas en redes sociales en la que se veía la mercancía que le aseguraron al detenido, supo que eran propiedad del lugar donde trabaja.

“Pude reconocer lo que se robó por las etiquetas, esas son de aquí, no fueron muchas, pocas piezas, pero esa mercancía es de aquí”, aseguró.

En un recuento informal de lo robado realizado por Montelongo dijo que hay charolas completas, piezas de oro puro, joyería con diamantes y otras piezas.

Una vez que el personal termine de cuantificar las pérdidas y tengan certeza de lo que pasará con los locales en el Centro Joyero Majestic, podrán anunciar si siguen operando o si cierran sus sucursales.

Ayer, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el primer cuadro de la capital, se pudo constatar que los más de 10 negocios en el Centro Joyero Majestic siguen cerrados y bajo resguardo de seguridad privada.

Personal administrativo del Centro Joyero Majestic informó que no hay una fecha para abrir el corredor. “Hay una cuestión que es que ya hay investigaciones y nos dijeron que no se podrá abrir, no hay fecha”, dijo Rocío, una de las administradoras del centro joyero.

Otro negocio que fue saqueado, un minisúper ubicado en la esquina de la calle peatonal de Madero y el circuito del Zócalo, también está sin abrir y con tapiales de madera.

Habrá detenidos, afirma Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que habrá detenidos y consecuencias contra aquellos que atentaron contra la integridad de policías y personas de a pie durante la pasada marcha del 2 de octubre.

“Va a haber detenidos, por supuesto. Hay una investigación y seguramente van a proceder las autoridades de la fiscalía. Una cosa es la defensa de la lucha del 2 de octubre, el propio Comité de 2 de Octubre se deslindó de lo que hizo un grupo de personas. Y en donde hubo delitos, tendrá que haber consecuencias”, dijo.

Clara Brugada visitó ayer a los 17 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) que permanecen hospitalizados, derivado de las agresiones que sufrieron en la marcha. “Afortunadamente van saliendo bien, es lo que nos informaron”, agregó. Laura Arana