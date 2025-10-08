Vecinos de la—donde hace tres semanas se votó a favor de la construcción de una Utopía en el Parque Japón— denunciaron que el uso de suelo de este espacio presuntamente está registrado por el Gobierno de la Ciudad de México como habitacional con comercio en planta baja, además de contar con una zonificación para vivienda cada 100 metros cuadrados de terreno, a pesar de que el plan de desarrollo de la demarcación no lo permite.

Por ello, amagan con manifestarse este jueves en contra de este uso de suelo.

“Estuvimos revisando los planos catastrales del Parque Japón y nos acabamos de dar cuenta de algo que no aparecía anteriormente, y es que la zonificación en el Catastro de la ciudad aparece como habitacional con comercio”, comentó uno de los vecinos de la colonia Lomas Las Águilas, quien presentará estos documentos ante el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, este viernes.

Agregó que “nos están dando atole con el dedo, porque ni más ni menos ya está como habitacional con comercio todo el parque”.

El vecino argumentó que tanto el Parque Japón como el Panteón Jardín están indicados con el uso de suelo habitacional con comercio en planta baja, lo quiere decir que “los pisos superiores del edificio o predio se destinan a departamentos o viviendas, mientras que abajo se establece un giro comercial”.

Señaló que, de acuerdo con el Sistema Abierto de Información Geográfica de la Secretaría de Movilidad (Semovi) local, está destinado a tres niveles con 30% de áreas libres, con una densidad B, una vivienda cada 100 metros cuadrados de terreno.

Denunció que esto va en contra del Plan de Desarrollo de la alcaldía Álvaro Obregón, el cual sigue vigente, por lo que “todo cambio que se trate de hacer tiene que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, y hace cerca de cinco años que el Congreso no ha podido votar a favor o en contra de los cambios del uso de suelo, por lo que el cambio que hicieron al Parque Japón es totalmente Ilegal”.

Ante esto, los vecinos amagaron con manifestarse este jueves 9 de octubre en Rómulo O' Fárril, al exterior del Parque Japón, pues “ya fue tomado para construir viviendas. Nos lo arrebataron a las espaldas. Hoy es el parque, mañana será una casa”.

Vecinos de Álvaro Obregón han manifestado su rechazo a la construcción de la Utopía en el Parque Japón, pues aseguran que no solo se afectarán áreas verdes, sino también la movilidad de la zona.

Este proyecto fue avalado a través de una consulta ciudadana, en la que 69.8% de los votos fueron a favor del desarrollo del proyecto, incluso el 24 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó ocho licitaciones para la búsqueda de empresas constructoras.