Guaymas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora llevó a cabo la audiencia inicial correspondiente a la orden de aprehensión ejecutada en contra de Dania Guadalupe “N” y Alán Edgardo “N”, señalados por su probable participación en hechos de maltrato infantil en agravio de un niño de meses de edad, en Guaymas.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público formuló imputación a ambos acusados; tras valorar los datos de prueba presentados, el Juez vinculó a proceso a Dania Guadalupe “N”, mientras que para Alán Edgardo “N” se concedió la ampliación del término constitucional a 144 horas; a ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Con base en la investigación, el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 12:00 horas, la mujer se encontraba en el interior de un domicilio de la colonia Popular, en Guaymas, junto con su pareja y su hijo de identidad reservada.

En ese lugar, de acuerdo con lo expuesto ante el Juez, la imputada realizó diversas acciones que constituyeron agresiones físicas directas contra el menor, ocasionándole lesiones que tardan más de 15 días en sanar.

Por su parte, Alán Edgardo “N”, quien también ejercía deberes de cuidado, presuntamente fue omiso ante la violencia ejercida y se limitó a registrar los hechos en video.

El menor, quien se encontraba bajo la patria potestad y cuidado de ambos imputados, recibió atención médica especializada y se encuentra bajo protección institucional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora reitera su compromiso de investigar con rigor todas las denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, garantizando su integridad y el acceso a la justicia.

afcl/LL