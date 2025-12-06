Culiacán, Sin, En una serie de operativos efectuados por vía terrestre y motorizados en los municipios de Culiacán y Cósala, elementos del Ejército localizaron veinte centros de almacenamiento con 23 mil 755 litros de diversos precursores químicos y tres laboratorios para procesar drogas sintéticas.

También, en el municipio de Navolato, los elementos militares en trabajos de reconocimiento terrestre por la comunidad del Bledal, descubrieron una cámara de video vigilancia con celda solar, colocada entre las ramas de un árbol, presuntamente colocada por grupos delictivos para observar las acciones de las autoridades.

En los aseguramientos efectuados en los municipios de Culiacán y Cósala, sobresalieron seis mil 200 litros de acetona, mil 805 de alcohol, tres mil 320 de cloro, tres mil 400 de metil , mil 790 de tolueno, 200 de acido y 20 litros de thiner.

Los elementos militares en estos veinte sitios de almacenamiento encontraron 955 litros de precursores desconocidos, mil 650 de tolueno mil 300 litros de fenilacetonas, 300 litros de tolueno, igual volumen de alcohol , de alcohol bencílico y 280 de etanol.

De acuerdo al reporte efectuado, en estos lugares, se localizaron 360 litros de bencílico, 865 kilos de sosa caustiva, veinte de clorhidrato de tiosemicarbazida, dos reactores, un condensador, 175 bidones, 95 tambos, cuatro ollas de peltre, tres tinas, tres contenedores, siete cubetas, nueve botes, dos ventiladores, una manguera.

Como parte de lo encontrado en los tres laboratorios clandestinos, se documentaron, 65 metros de manguera,36 pinzas de presión, 15 llaves de presión, tres reactores metálicos, un tanque de gas, dos bombas de agua sumergibles, cinco tanques de gas, dos rollos de papel aluminio y dos condensadores metálicos

