Autoridades federales arrestaron a un conductor de un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de , en las inmediaciones de la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700.

Los hechos ocurrieron en un punto de inspección, donde los uniformados tuvieron contacto con el que estaba acoplado a una caja seca, al cual le realizaron una revisión para evitar la comisión de algún delito.

Los efectivos identificaron diversos materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento para evitar su uso en la fabricación de drogas sintéticas.

Aseguraron 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de una sustancia sólida color blanco, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de químicos, entre otras sustancias líquidas.

Autoridades aseguran tractocamión con precursores químicos. Foto: Especial.
Al conductor le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del correspondiente, quien determinará su situación legal.

