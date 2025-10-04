Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguraron en Nuevo León un tractocamión que transportaba y detuvieron al conductor.

El Gabinete de Seguridad informó que en el kilómetro 30 de la carretera nacional Monterrey-Reynosa, en el municipio General Bravo, los efectivos ubicaron un tractocamión acoplado a dos semirremolques y le marcaron el alto para realizar una revisión.

Los uniformados le solicitaron al conductor la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible y al no contar con ella fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica.

En esta acción también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

