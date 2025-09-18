La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no están mencionados los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del huachicol fiscal.

"¿Usted tiene conocimiento si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República?", se le preguntó.

"No", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al descartar la vinculación de los hijos de López Obrador.

Ayer, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

Sheinbaum Pardo indicó que, el tema del huachicol fiscal lo habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "en el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible".

Reiteró que la investigación comenzó en marzo de este año aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico proveniente de Estados Unidos.

"El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta que probablemente ahí viene combustible, que no vienen altas. Detienen al buque", señaló.

