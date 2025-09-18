Ante el problema del huachicol fiscal y las órdenes de aprehensión contra marinos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y criticó los señalamientos que buscan vincular a los hijos del exmandatario; aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que llegar al fondo del caso.

“Ahora han dicho mucho [del caso de huachicol] que si el presidente [Andrés Manuel] López Obrador, que si sus hijos, ahora hasta [a] sus hijos los quieren meter. Esto sucedió en marzo, ¿qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro y eso lo sabe el pueblo de México. Toda esta crítica se cae por su propio peso”, comentó la Mandataria federal.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre el discurso del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quién reconoció el martes que para la dependencia fue duro aceptar y hubiera sido imperdonable callar los actos que permitieron operar una red de huachicol fiscal en las aduanas.

En la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum puntualizó que la FGR tiene la obligación de investigar a fondo sobre quiénes estuvieron involucrados, incluso si se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, ya que eso fortalece a las instituciones.

Aseguró que la fiscalía también debe determinar cuántas empresas participaron en la red de contrabando de combustible y enfatizó que actualmente ya no arriban buques con hidrocarburo ilícito a puertos mexicanos. Sheinbaum defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en este caso y dijo que el titular de la Marina, así como el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, son personas íntegras y valientes; “los dos [son] muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México”.

La Presidenta reiteró que la investigación se inició en marzo de este año tras la llegada de un buque a Tampico, Tamaulipas, donde la propia Marina detectó irregularidades y presentó la denuncia.

“Estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. Ahí es donde la propia Marina, como lo dijo el almirante, se da cuenta y levanta la denuncia porque ya estaba ocurriendo en marzo”, explicó.

En ese sentido, añadió que la FGR debe esclarecer el caso y deslindar responsabilidades. “La fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es la responsable de hacerlas. Y siempre lo he dicho, cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo”, indicó.

El actual gobierno no permitirá impunidad en casos de corrupción o contrabando de combustible, dijo. “Es muy importante lo que se está haciendo, porque en el momento en que se conoce no hay impunidad. Ahora estamos revisando, por ejemplo, cuántas detenciones hubo de huachicol fiscal en el sexenio pasado: muchísimas. Este contrabando de combustible lo encontramos en marzo y de ahí vienen las investigaciones”, destacó.

Durante la celebración del Desfile Militar por el aniversario de la Independencia de México, en medio del escándalo por la red de contrabando de combustible en México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles advirtió que habrá respuesta ante cualquier acto de corrupción sin importar de quién se trate.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor de un pueblo sólo puede corresponderse con el mismo sentimiento”, sentenció.